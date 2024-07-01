Гидрометцентр предупреждает

В районах Азербайджана со 2 июля до вечера 3 июля местами ожидаются дожди, грозы.

Как сообщает Day.Az, в отдельных местах (Гянджа-Газах, Дашкесан-Гядабей, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Ширван, Лянкяран-Астара, низменные районы) осадки будут интенсивными, выпадет град.

Ожидается увеличение водности в реках, кратковременные паводки в реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоне.

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