https://news.day.az/society/1672064.html Гидрометцентр предупреждает
Гидрометцентр предупреждает
В районах Азербайджана со 2 июля до вечера 3 июля местами ожидаются дожди, грозы.
Как сообщает Day.Az, в отдельных местах (Гянджа-Газах, Дашкесан-Гядабей, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Ширван, Лянкяран-Астара, низменные районы) осадки будут интенсивными, выпадет град.
Ожидается увеличение водности в реках, кратковременные паводки в реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоне.
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