Будет разработан Генеральный план города Ордубад

Состоялась онлайн-встреча по подготовке Генерального плана города Ордубад Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az, во встрече приняли участие заместитель министра культуры Нахчыванской Автономной Республики Гасан Сеидов, сотрудница министерства Гюльбута Бабаева, сотрудник Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Мазахир Гусейнов, сотрудники швейцарской компании "SA Partners" Ангела Виест и Ипек Кахраман.

Основная цель встречи - это реализация работы, связанной с сохранением памятников культуры и общего исторического облика города при подготовке Генерального плана города Ордубад в связи с выполнением соответствующего пункта детального плана мероприятий на 2023-2024 годы "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 июня 2023 года.

На встрече были обсуждены факторы и правила, которые необходимо учитывать при проведении работ на территории заповедника, наличие и правила охранной зоны заповедника, наличие его границ, соответствие проекта строящегося гостиничного здания историческим городским правилам, схемы подземных водных каналов, кяхризов, тоннелей, правила проведения строительных и реставрационных работ на территории заповедника и другие вопросы.

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