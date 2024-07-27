https://news.day.az/society/1677754.html Вырос размер соцвыплат населению - ЦИФРЫ
Вырос размер соцвыплат населению - ЦИФРЫ
Динамика роста средств, направляемых на социальные выплаты, продолжилась и за 6 месяцев 2024 года.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с января по июнь текущего года на пенсии, пособия, стипендии и адресную государственную социальную помощь населению направлено 4 млрд. 382 млн манатов.
Это на 408,5 млн манатов или на 10,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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