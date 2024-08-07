В Исмаиллы уничтожена крупная партия конопли

В Исмаиллинском районе уничтожена крупная партия наркосодержащих растений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно информации, в результате комплексных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий под кодовым названием "Хашхаш-2024", проведенных сотрудниками местного отдела полиции, на территории села Ханагях были обнаружены и сожжены 9 015 кустов дикорастущей конопли общим весом 8 т 147 кг.

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