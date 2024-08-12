Житель Шарурского района подорвался на мине

В Шахбузском районе пастух подорвался на мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Махмудкенд Шарурского района Султанов Бахтияр Ислам оглу 2005 года рождения подорвался на мине около села Кюкю Шахбузского района.

Он был госпитализирован в Нахчыванскую больницу.

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