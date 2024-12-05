Участники международной программы отправились в тур по городам Шуша и Ханкенди

После церемонии закрытия международной программы "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества 2024" участники отправились в тур по городам Шуша и Ханкенди.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, гости посетили Карабахский университет и городскую площадь.

Затем иностранные гости ознакомились с мечетью Юхары Говхар Ага и Шушинской крепостью.

В трехдневном мероприятии в городе Шуша приняли участие около 300 официальных представителей стран-членов Организации исламского сотрудничества и наблюдателей, молодежь и волонтеры.

Напомним, что в октябре 2023 года на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного Форума ОИС город Шуша, жемчужина Карабаха, был объявлен "Молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества на 2024 год.

17 апреля 2024 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша молодежной столицей Организации исламского сотрудничества на 2024 год".