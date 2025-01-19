В Имишли арестована группа лиц за хулиганство в общественном месте

Задержанным лицам, пытавшимся совершить действия хулиганского характера на месте дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе, предоставлены адвокаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в рамках возбужденного уголовного дела для объективного проведения следствия принимаются соответствующие меры в соответствии с законом.

Напомним, что вчера в Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. ДТП произошло в результате выезда навстречу автомобилю ГДП другого транспортного средства. В результате ДТП погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель, получившие травмы, были госпитализированы.