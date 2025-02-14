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ЦИК Азербайджана подвел итоги муниципальных выборов - ФОТО

ЦИК Азербайджана подвел итоги муниципальных выборов. Решение Центральной избирательной комиссии об итогах муниципальных выборов, состоявшихся 29 января 2025 года, было принято единогласно. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было заявлено на заседании ЦИК Азербайджана, посвященном итогам муниципальных выборов/