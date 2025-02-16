Курьез на вступительном экзамене

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел вступительный экзамен (1-я попытка) в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был организован в 85 зданиях в Баку, Сумгаите, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамен начался в 11: 00 и длился 3 часа 30 минут. Для участия в экзамене заявки подали 21926 бакалавров.

Сообщается, что у троих участников экзамена были обнаружены и изъяты мобильные телефоны. У одного человека были обнаружены очки с мини-камерой, специальное передающее устройство и наушники, использование и продажа которых запрещены законом.

Все случаи были запротоколированы, участие нарушивших правила лиц в экзамене предотвращено. Разбирательство продолжается.