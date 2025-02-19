https://news.day.az/society/1731352.html Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана - Рашад Меджид БАКУ /Trend/ - Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана. Как сообщает в среду Trend об этом заявил председатель Совета прессы Рашад Меджид во время выступления за круглом столом азербайджано-турецкой медиа платформы, проходящем в Баку. Он рассказал о важности сотрудничества представителей СМИ
Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана - Рашад Меджид
Необходимо быстро реагировать на дезинформацию западных СМИ против Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az об этом заявил председатель Совета прессы Рашад Меджид во время выступления за круглом столом азербайджано-турецкой медиа платформы, проходящем в Баку.
Он рассказал о важности сотрудничества представителей СМИ Азербайджана и Турции в борьбе с дезинформацией.
"Особенно хочу отметить роль Агентства развития медиа. В подобных случаях оно дает оперативные реакции", - добавил Р.Меджид.
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