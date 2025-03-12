По одному из железнодорожных маршрутов увеличивается количество рейсов

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявили о назначении дополнительных рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку 18 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, это решение было принято из-за повышенного спроса в праздничный период.

Полную информацию о расписании и покупке билетов можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile или позвонив в контакт-центр АЖД по номеру 1822, который работает круглосуточно, семь дней в неделю.