https://news.day.az/society/1736440.html По одному из железнодорожных маршрутов увеличивается количество рейсов "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявили о назначении дополнительных рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку 18 марта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, это решение было принято из-за повышенного спроса в праздничный период.
По одному из железнодорожных маршрутов увеличивается количество рейсов
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявили о назначении дополнительных рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку 18 марта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД, это решение было принято из-за повышенного спроса в праздничный период.
Полную информацию о расписании и покупке билетов можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile или позвонив в контакт-центр АЖД по номеру 1822, который работает круглосуточно, семь дней в неделю.
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