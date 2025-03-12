Операция по борьбе с наркотиками в Баку

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД провели очередную операцию, направленную на пресечение незаконного оборота запрещённых веществ. В результате было изъято 32 килограмма марихуаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, спецоперация прошла в Наримановском районе Баку после получения оперативной информации. В ходе действий правоохранителей был задержан 37-летний Кянан Салманов, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой, угон автомобилей и преступления, связанные с наркотиками. Запрещённые вещества были обнаружены в автомобиле, которым он управлял.

На допросе задержанный признался, что получил наркотики в Гарадагском районе через гражданина Ирана, чья личность в настоящее время устанавливается. По его словам, он намеревался распространить их по разным адресам с целью получения прибыли.

Возбуждено уголовное дело, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Власти продолжают активную борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ в стране.