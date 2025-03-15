https://news.day.az/society/1737512.html В Сумгайыте женщина умерла после липосакции 27 февраля скончалась 34-летняя женщина, перенесшая операцию липосакции в одной из столичных частных клиник. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Сумгайыте. Жительница 18-го квартала Мирзоева Парвана Афиеддиновна 1991 года рождения скончалась в своем доме из-за ухудшения состояния.
В Сумгайыте женщина умерла после липосакции
27 февраля скончалась 34-летняя женщина, перенесшая операцию липосакции в одной из столичных частных клиник.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Сумгайыте.
Жительница 18-го квартала Мирзоева Парвана Афиеддиновна 1991 года рождения скончалась в своем доме из-за ухудшения состояния. По утверждению семьи погибшей, П.Мирзоева скончалась из-за последствий операции.
Факт расследуется.
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