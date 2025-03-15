В Сумгайыте женщина умерла после липосакции

27 февраля скончалась 34-летняя женщина, перенесшая операцию липосакции в одной из столичных частных клиник.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Сумгайыте.

Жительница 18-го квартала Мирзоева Парвана Афиеддиновна 1991 года рождения скончалась в своем доме из-за ухудшения состояния. По утверждению семьи погибшей, П.Мирзоева скончалась из-за последствий операции.

Факт расследуется.