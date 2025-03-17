В Баку прикрыли еще один ресторан

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку в ресторане "Sarı Qaya", расположенном на Зыхском шоссе в Хатаинском районе Баку, который принадлежит Яшару Вели оглу Алиеву.

Как сообщили Day.Az в АПБА, во время инспекции были обнаружены нарушения норм продовольственной безопасности.

В частности, в холодильниках, где хранились продукты, не соблюдались условия хранения, а горячие блюда, приготовленные заранее, разогревались и подавались клиентам. Также не проводился мониторинг и регистрация температурного режима в зоне обработки пищи, не выполнялись необходимые санитарные процедуры, а холодильные полки подвергались коррозии. Сотрудники не проходили медицинский осмотр и обучение по гигиене.

Кроме того, были выявлены мясо и рыба без ветеринарных документов, продукты без указания происхождения, а также полуфабрикаты и готовые блюда без даты производства. Образцы продукции были изъяты для лабораторных анализов.

В отношении владельца заведения составлен административный протокол, и деятельность ресторана была приостановлена.