В Азербайджане ожидается сильный ветер

28-30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ожидается ветреная погода.

Как передает Day.Az, Национальная гидрометеорологическая служба выпустила в связи с этим желтое предупреждение.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане, Гаджигабуле, Хызы, Мингячевире, Сиязане, Шабране, Нафталане, Дашкесане, Кяльбаджаре, Зангилане и Лачине будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с.