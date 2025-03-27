https://news.day.az/society/1740105.html В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ 28-30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ожидается ветреная погода. Как передает Day.Az, Национальная гидрометеорологическая служба выпустила в связи с этим желтое предупреждение.
В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ
28-30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ожидается ветреная погода.
Как передает Day.Az, Национальная гидрометеорологическая служба выпустила в связи с этим желтое предупреждение.
Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане, Гаджигабуле, Хызы, Мингячевире, Сиязане, Шабране, Нафталане, Дашкесане, Кяльбаджаре, Зангилане и Лачине будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с.
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