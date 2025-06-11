В Шамкире перевернулся автомобиль

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате происшествия погибла пассажирка автомобиля Х.Исмаилова 1994 г.р.

Водитель автомобиля Ш.Гусейнова, 2001 г.р. и пассажир Али Джаваншир оглу 2021 г.р. получили травмы.

Согласно информации, погибшая Х.Исмаилова и пострадавшая Ш.Гусейнова являются учителями средней школы села Делляр Джирдахан Шамкирского района.

Ранее мы сообщали, что легковушка влетела во двор частного дома в Геранбое.