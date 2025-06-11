https://news.day.az/society/1759558.html В Шамкире перевернулся автомобиль - есть погибший - ФОТО В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате происшествия погибла пассажирка автомобиля Х.Исмаилова 1994 г.р. Водитель автомобиля Ш.Гусейнова, 2001 г.р. и пассажир Али Джаваншир оглу 2021 г.р. получили травмы.
В Шамкире перевернулся автомобиль - есть погибший - ФОТО
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате происшествия погибла пассажирка автомобиля Х.Исмаилова 1994 г.р.
Водитель автомобиля Ш.Гусейнова, 2001 г.р. и пассажир Али Джаваншир оглу 2021 г.р. получили травмы.
Согласно информации, погибшая Х.Исмаилова и пострадавшая Ш.Гусейнова являются учителями средней школы села Делляр Джирдахан Шамкирского района.
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