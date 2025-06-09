https://news.day.az/incident/1759147.html Легковушка влетела во двор частного дома в Геранбое В Геранбойском районе произошла серьезная авария: легковой автомобиль на скорости вылетел с дороги, снес забор и оказался во дворе частного дома. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие зафиксировано в поселке Агджакенд. Машина, потеряв управление, сначала врезалась в ограждение, а затем пересекла придомовую территорию.
Легковушка влетела во двор частного дома в Геранбое
В Геранбойском районе произошла серьезная авария: легковой автомобиль на скорости вылетел с дороги, снес забор и оказался во дворе частного дома.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие зафиксировано в поселке Агджакенд. Машина, потеряв управление, сначала врезалась в ограждение, а затем пересекла придомовую территорию.
В результате ДТП пострадали Рамал Мехдиев и еще один человек. Оба доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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