Легковушка влетела во двор частного дома в Геранбое

В Геранбойском районе произошла серьезная авария: легковой автомобиль на скорости вылетел с дороги, снес забор и оказался во дворе частного дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие зафиксировано в поселке Агджакенд. Машина, потеряв управление, сначала врезалась в ограждение, а затем пересекла придомовую территорию.

В результате ДТП пострадали Рамал Мехдиев и еще один человек. Оба доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Баку автобус протаранил грузовик с фруктами.