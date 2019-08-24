https://news.day.az/sport/1150090.html «Челси» одержал первую победу в АПЛ
«Челси» одержал первую победу в АПЛ
"Челси" обыграл "Норвич" на выезде в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме команды дважды обменялись голами: у синих отличились Тэмми Абрахам и Мэйсон Маунт, в составе "канареек" голы на свой счет записали Тиэму Пукки и Тодд Кантвелл. После перерыва Абрахам оформил дубль и принес своей команде победу.
Для "Челси" победа стала первой в сезоне. В активе синих четыре очка, они занимают десятое место в турнирной таблице. "Норвич" набрал три балла и располагается на 13-й позиции.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа.
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