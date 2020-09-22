В Азербайджане стартует киберспортивный турнир, основанный на игре Counter Strike

В Азербайджане стартует киберспортивный турнир Red Bull Flick Edition 2020, сообщили Trend организаторы.

Как передает Day.Az, в соревнованиях, которые пройдут онлайн 9-11 октября, смогут принять участие все поклонники киберспорта: как любители, так и профессионалы. Соревнование будет состоять из двух отборочных туров и финала.

Проводиться соревнования будут на 5 специальных картах, разработанных Red Bull. Все желающие смогут принять участие в соревновании 2х2 (два на два) со своими товарищами по команде. Общий призовой фонд составляет 2000 манатов: первое место - 1000, второе - 700, третье - 300 манатов.

Конкурс Red Bull Flick, основанный на игре Counter Strike: Global Offensive, проводится в Азербайджане уже второй раз. Формат этой игры Red Bull Flick, популярен не только среди всех поколений в Азербайджане, но и во всем мире. Самым интересным аспектом этой игры является то, что победители страны встретятся в гранд-финале с игроками со всего мира.