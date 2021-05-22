Азербайджанский борец стал победителем молодежного ЕВРО

В Скопье (Северная Македония) продолжается молодежный чемпионат Европы по борьбе (U-23).

Как сообщает azerisport.com, в шестой день ЕВРО на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Среди них борец Азербайджана стал чемпионом.

55 кг. ФИНАЛ. Заур Алиев в упорной борьбе взял верх над Адемом Узуном (Турция) - 3:3, и завоевал золотую медаль.

87 кг. Лачын Велиев в первой утешительной схватке одолел Илиаса Пагкалидиса (Греция) - 3:1. Во второй он уступил Иштвану Такаше (Венгрия) - 0:2 и завершил выступление.

Также Азербайджан представляли трое, один из которых будет бороться за бронзу.

60 кг. Эльмир Алиев не явился на схватку с Владиславом Прибыльски (Беларусь).

67 кг. Хасрет Джафаров стартовал с победы над Василе Дософтеи (Румыния) - 4:1. В четвертьфинале он победил Джони Хецуриани (Грузия) - 1:1. В полуфинале он проиграл Криштиану Ванцу (Венгрия) - 3:4.

72 кг. Хасай Гасанлы уверенно стартовал в поединке с Михаэлом Портманном (Швейцария) - 8:0. В четвертьфинале он уступил Малхасу Амояну (Армения) - 0:7.

На данный момент, в копилке сборной Азербайджана семь наград: Джабраил Гаджиев (70 кг) стал чемпионом, Алиаббас Рзазаде (57 кг), Орхан Абасов (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали серебро, а Зираддин Байрамов (65 кг), Ислам Ильясов (97 кг) и Вахид Галаев (125 кг) стали третьими.