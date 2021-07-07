«Нефтчи» возвращается в Лигу чемпионов

Сегодня азербайджанский "Нефтчи" проведет первый матч в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, подопечные Самира Абасова сыграют на выезде с грузинским "Динамо".

20:00 ДИНАМО (Тбилиси, Грузия) - НЕФТЧИ (Азербайджан)

Тбилиси, стадион "Борис Пайчадзе". Главный судья - Давид Фуксман (Израиль).

Динамо (ориентировочный состав): Роин Квасхвадзе, Симон Гбеньон, Давид Кобоури, Нодар Иашвили, Фабиан Споркследе, Леван Харабадзе, Бакар Кардава, Гиорги Папава, Гиорги Габедава, Гиорги Куциа, Зоран Марушич.

Нефтчи (ориентировочный состав): Агиль Мамедов, Мамаду Мбодж, Мерт Челик, Воислав Станкович, Аррамиш, Юсуф Лаваль, Мамаду Кане, Эмин Махмудов, Сабир Бугрен, Сезар Меза Колли, Намик Алескеров.

Ответная игра состоится 14 июля на стадионе "Бакселл Арена" в Баку.

