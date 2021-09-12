Ибрагимович заявил, что он лучше Месси и Роналду

Нападающий итальянского "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что считает себя лучшим в мире футболистом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Месси и Роналду ничем не лучше меня, если говорить о личных качествах. А если о трофеях - да, я не побеждал в Лиге чемпионов.

Футболисты зависят от командной игры. Отдельный игрок не может добиться успеха, если команда не сплочена. Я - лучший в мире", - приводит слова шведа FranceFootball.

Напомним, что Златан был травмирован в матче 35 тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Ювентусом". Швед собирался сыграть за свою сборную на чемпионате Европы - 2020, но позже главный тренер скандинавов Андерссон сообщил, что Ибрагимович пропустит турнир из-за запланированной операции.

В сезоне-2020/21 швед сыграл в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов форвард забил один мяч.

Ибрагимович перешел в "Милан" в сезоне 2019/20 из МЛС. Также швед играл за "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Ювентус" и другие клубы.