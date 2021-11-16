Китаец впервые станет пилотом Формулы-1
В Формуле-1 стал известен состав всех команд на сезон 2022 года. Последней неукомплектованной "конюшней" оставалась Альфа Ромео, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Однако сегодня стало известно - вторым пилотом будет китаец Гуаньюй Чжоу. Он станет первым представителем своей страны в "королевских гонках".
Отметим, за свою карьеру 22-летний пилот звезд с неба не хватал. Он слушатель академии "Альпин". Провел два сезона в Формуле-3 и еще три в Формуле-2. А главная причина, по которой его взяли в Альфа Ромео это деньги.
Как сообщает Radio Monte-Carlo Motori, Чжоу принесет итальянцам примерно 35 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем россиянин Никита Мазепин, который выступает в Хаас.
Полный состав пилотов на сезон-2022:
Мерседес - Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл
Ред Булл - Макс Ферстаппен и Серхио Перес
Феррари - Шарль Леклер и Карлос Сайнс
Макларен - Ландо Норрис и Даниэль Риккардо
Альпин - Фернандо Алонсо и Эстебан Окон
Альфа Таури - Пьер Гасли и Юки Цунода
Альфа Ромео - Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу
Уильямс - Алекс Албон и Николас Латифи
Хаас - Никита Мазепин и Мик Шумахер
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