Руководство «Ювентуса» обвинили в отмывании крупной суммы денег

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по факту отмывания денег на сумму €50 млн. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что руководителями клуба была фальсифицирована финансовая отчетность за последние три сезона. Подделка отчетности была допущена ради искусственного увеличения доходов "Ювентуса" и дальнейшего вывода денежных средств. Правоохранительные органы уже провели обыск в штаб-квартире компании. На данный момент продолжается изучение всей необходимой документации.

Напомним, что в сезоне 2005/06 туринцы уже попадали в подобный коррупционный скандал. Тогда по итогам расследования клуб лишили двух чемпионских титулов и отправили "старую синьору" играть в дивизион рангом ниже.

В этом сезоне подопечные Массимилиано Аллегри проводят свои игры очень неровно. После 14 игр чемпионата Италии туринцы располагаются на восьмой строчке. Возглавляет турнирную таблицу "Наполи", который опережает "Ювентус" на 11 очков.

Фото: Massimo Pinca/Reuters