Матч Лиги чемпионов перенесен из-за аномального снегопада

Матч группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанским "Вильярреалом" перенесен на четверг из-за сильного снегопада. Об этом сообщает официальный Twitter клуба из Бергамо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что главный судья встречи решил перенести игру после осмотра поля на 20 минут. Позже было принято решение отложить матч до вечера четверга.

После пяти туров "Вильярреал" располагается на второй строчке в группе F, имея в своем активе семь очков. "Аталанта" набрала шесть очков и занимает третью позицию.