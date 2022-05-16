Мбаппе принял решение по своей дальнейшей карьере

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал победу в номинации "Лучший футболист сезона Лиги 1". Форвард также отметил, что определился по дальнейшей своей карьере. Текущий контракт футболиста с парижанами истекает этим летом, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

"Победа в третий раз подряд - это невероятно. Команда гордится своим десятым титулом чемпиона. В этом году, как никогда раньше, я почувствовал это признание.

Скоро узнаем о моей дальнейшей карьере. Мой выбор сделан", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее сообщалось, что "Реал" стремится подписать Мбаппе, сам же футболист отмечал, что пока не решил для себя, стоит ли ему продлевать контракт с парижским клубом.