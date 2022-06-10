В Баку стартовала вторая тренировочная сессия пилотов “Формулы-1”

Стартовала вторая тренировочная сессия пилотов "Формулы-1" в рамках Гран-при Азербайджана 2022 года.

Как сообщает Day.Az, она будет продолжаться до 19:00.

Первая тренировочная сессия прошла сегодня в 15:00-16:00.

Отметим, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках примут участие 10 команд.

Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1", стартовавший сегодня, продлится до 12 июня.