Еще четыре золота Азербайджана на юношеском ЕВРО

В Бухаресте (Румыния) проходит юношеское первенство Европы по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестой день ЕВРО на ковер вышли еще пятеро борцов вольного стиля: Садиг Гусейнов (45 кг), Эльмар Агаев (51 кг), Ага Гасымов (60 кг), Аганазар Новрузов (71 кг) и Реван Мусаев (92 кг).

Из них Гусейнов, Агаев и Гасымов вышли в финал, а Новрузов и Мусаев поборются за бронзу. Эти встречи пройдут завтра.

Также свои финалы провели четыре борцов-вольников. Васиф Багиров (48 кг), Джамал Аббасов (55 кг), Ильяс Исаев (65 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг) завоевали золотые медали. Шамистан Ахундов (80 кг) взял бронзу.

На данный момент, в активе у Азербайджана семь золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

