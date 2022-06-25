Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду останется в команде на следующий сезон. Информация об интересе к 37-летнему португальцу со стороны "Баварии" не соответствует действительности, информирует Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Согласно сведениям источника, в ближайшее время Роналду вернется в расположение "Манчестер Юнайтед" для подготовки к новому сезону. Слухи о его недовольстве трансферами и новым тренером "красных дьяволов" сильно преувеличены.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду находится на грани нервного срыва из-за нестабильности "Манчестер Юнайтед" в вопросе трансферов. Криштиану якобы даже несколько раз разговаривал об этом с Эриком тен Хагом.

Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.