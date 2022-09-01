https://news.day.az/sport/1491770.html «Челси» и «Барселона» договорились об обмене футболистами
«Челси» и «Барселона» договорились об обмене футболистами
Лондонский "Челси" договорился с "Барселоной" об обмене испанского защитника Маркоса Алонсо на габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На текущий момент стороны прорабатывают финансовые детали сделки. Отмечается, что сломанная челюсть форварда испанского клуба из-за ограбления не станет препятствием.
33-летний Обамеянг перешел в "Барселону" зимой этого года и провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 11 мячей.
31-летний Алонсо выступает за "Челси" с 2016 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) он не провел ни одного матча.
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