«Челси» и «Барселона» договорились об обмене футболистами

Лондонский "Челси" договорился с "Барселоной" об обмене испанского защитника Маркоса Алонсо на габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На текущий момент стороны прорабатывают финансовые детали сделки. Отмечается, что сломанная челюсть форварда испанского клуба из-за ограбления не станет препятствием.

33-летний Обамеянг перешел в "Барселону" зимой этого года и провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 11 мячей.

31-летний Алонсо выступает за "Челси" с 2016 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) он не провел ни одного матча.