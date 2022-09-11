Сборная Азербайджана по волейболу вышла в финальный этап чемпионата Европы

Женская сборная Азербайджана по волейболу завершает отборочный турнир чемпионата Европы.

Как передает azerisport.com, сегодня подопечные Эльдара Юсубова проводят выездной матч против Австрии. Наша команда ведет со счетом 2:1, оформив выход на ЕВРО. "Милли" обеспечила себе второе месте в группе D.

АВСТРИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН 1:2 (14:25, 20:25, 25:23)

Азербайджан: Айшан Абдулазимова, Кристина Бесман, Маргарита Степаненко, Айнур Иманова, Юлия Керимова, Алена Харченко, Елизавета Рубан, Одина Алиева, Мария Кириллюк, Беяз Алыева, Шафагят Алышанова, Анастасия Мерцалова, Никалина Башнакова, Валерия Кондратьева.

Турнирная таблица: Словения - 14 очков (15-4), Азербайджан - 9 очков (11-6), Австрия - 7 (8-9), Грузия - 0 (0-15).

