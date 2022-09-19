Месси побил рекорд Роналду
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Нападающий французского "ПСЖ" Лионель Месси побил рекорд игрока английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по количеству забитых мячей без учета пенальти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче Лиги 1 аргентинец поразил ворота "Лиона". Месси забил 672-й гол в карьере без учета пенальти. По этому показателю он опередил Роналду (671).

Интересно, что Месси провел на 150 матчей меньше, чем португалец.

Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел семь матчей, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач. На счету Рамоса, который также стал игроком парижского клуба в 2021 году, семь матчей в этом сезоне Лиги 1, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.