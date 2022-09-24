Нападающему английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду предъявили обвинения из-за удара по телефону болельщика "Эвертона". Об этом сообщает футбольная ассоциация Англии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Португальский футболист обвиняется в неподобающем поведении по статье E3. Напомним, что он, уходя после матча в подтрибунное помещение, выбил телефон из рук фаната. Нападающий отмахнулся, после чего гаджет упал и разбился.

Соглашение Роналду с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2023 года с опцией продления на сезон. Ранее неоднократно появлялись сообщения об уходе 37-летнего португальца из команды.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду не смог отметиться результативными действиями в шести проведенных матчах. Единственный мяч в этом сезоне португалец записал на свой счет в матче с "Шерифом" в Лиге Европы.