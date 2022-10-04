Власти Ирана отобрали паспорт у лучшего бомбардира в истории футбольной сборной

Спецслужбы Ирана конфисковали паспорт у экс-футболиста национальной команды Али Даеи из‑за его поддержки акций протеста в стране. Об этом сообщает Iran International, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, бывшему футболисту, который вернулся в Тегеран из Стамбула, также сообщили о запрете покидать территорию Ирана. Ранее 53-летний Даеи встал на сторону протестантов, поддержав в соцсетях акцию за права женщин в Иране.

Напомним, с середины сентября в стране проходят масштабные акции протеста. Причиной волны недовольства стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую предположительно замучили до смерти в полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

Стоит отметить, что Даеи до прошлого года был рекордсменом по количеству голов за национальные сборные (109), пока его не обошел форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.