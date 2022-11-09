В Бельгии остерегаются Карабаха

В Бельгии прокомментировали жеребьевку стыковых матчей Лиги конференций по футболу, по итогам которой азербайджанский "Карабах" сыграет с бельгийским "Гентом", передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"О "Карабахе" ничего сказать не могу, разве только, что Азербайджан очень далеко, а эта команда играет на большом стадионе, где проходили некоторые матчи ЕВРО-2020. Не знаю ни одного игрока из "Карабаха", но победа над "Нантом" (3:0) и ничья с "Фрайбургом" (1:1) показывают, что игра против этой команды будет не из простых. Особенно это касается тяжелой с точки зрения логистики дороги", - пишет журналист издания sporza Питер Ванденбемпт.