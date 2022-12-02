https://news.day.az/sport/1516120.html "Нефтчи" и "Карабах" интересуются защитником "Зенита"
Как передает Day.Az, у защитника есть три варианта, два из которых из Азербайджана. В частности, по сообщению российского портала "Евро-Футбол", им интересуются бакинский "Нефтчи" и агдамский "Карабах". Также у него есть вариант остаться в России, ввиду интереса со стороны "Нижнего Новгорода".
"Нефтчи" и "Карабах" интересуются защитником "Зенита"
Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип не может быть доволен количеством игрового времени в своем клубе, российском "Зените", поэтому уже нынешней зимой может сменить клубную прописку.
Как передает Day.Az, у защитника есть три варианта, два из которых из Азербайджана. В частности, по сообщению российского портала "Евро-Футбол", им интересуются бакинский "Нефтчи" и агдамский "Карабах". Также у него есть вариант остаться в России, ввиду интереса со стороны "Нижнего Новгорода".
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