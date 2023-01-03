Азербайджанский футболист в списке лучших бомбардиров в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала список лучших бомбардиров в мире по итогам 2022 года.

Как передает Day.Az, в рейтинге учитывались футболисты, забившие за минувший гол не менее 25-и мячей. Именно столько голов за 2022-й забил форвард сборной Азербайджана и агдамского "Карабаха" Рамиль Шейдаев. Из них 18 раз он отличился в премьер-лиге, 4 - в Кубке, 1 - в еврокубке, а еще 2 - в составе сборной. С этим показателем он занял 55-е место среди 67 футболистов, включенных в рейтинг.

Лидером года стал с большим отрывом стал форвард сборной Франции и ПСЖ Киллиан Мбаппе (56 голов). За ним расположились форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и бразильский нападающий малайзийского "Джохор Дарул Такзим" Бергсон (по 46).