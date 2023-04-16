Международный турнир AGF Trophy в Баку: церемония награждения победителей

В воскресенье, 16 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Были награждены победители и призеры среди юниорок в упражнениях с обручем и мячом, среди юниорских команд в групповых упражнениях - в программе с 5 скакалками.

В упражнении с обручем среди юниорок на высшую ступень пьедестала почета поднялась Вера Туголукова (Кипр), на второй позиции - Лилиана Левинска (Польша), на третьем месте - Лиан Рона (Израиль).

Награды победителям и призерам вручили судьи международной категории Делия Халму (Австралия), Алона Кошевацки (Израиль) и Майя Филиппова (Узбекистан).

В упражнении с мячом среди юниорок золотую медаль завоевала Наталья Усова (Узбекистан), "серебро" у Веры Туголуковой (Кипр), бронзовую медаль завоевала Лиан Рона (Израиль).

Награды победителям и призерам вручили судьи международной категории Мария Мрозинска (Польша), Каталин Кис (Венгрия), Жаныл Каймазарова (Кыргызстан).

"Золото" в программе с 5 скакалками завоевала юниорская команда Израиля в групповых упражнениях, "серебро" у команды Азербайджана, "бронза" у представительниц Польши.

Награды победителям и призерам вручили судьи международной категории Майя Николаева (Молдова), Валя Маркова (Болгария), Поливиа Трикомити (Кипр).

Также состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - кубка AGF Trophy.

Среди юниорок, выступающих в индивидуальной программе AGF Trophy, награждена Вера Туголукова (Кипр), среди юниорских команд в групповых упражнениях кубка AGF Trophy удостоена команда Израиля.

Награды победителям и призерам вручили депутат Милли Меджлиса (парламент), член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Рауф Алиев.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.