Сколько принес экономике Азербайджана Гран-при "Формулы 1"?
По данным за первые четыре года проведения соревнований, Гран-при Азербайджана "Формулы 1" принес экономике Азербайджана доходы в размере 500 миллионов долларов
Об этом сказал во вторник Day.Az пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.
Он отметил, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года также внесет большой вклад в экономику страны, благодаря приезду наибольшего количества болельщиков в этом году.
"Польза, которую эти соревнования принесут экономике Азербайджана, будет подсчитана и обнародована", - добавил он.
Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года пройдет с 28 по 30 апреля, в нем примут участие 10 команд.
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