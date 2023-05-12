"Барселону" оштрафовали

Налоговая служба Испании оштрафовала "Барселону" на 15,7 миллиона евро из-за нарушения в выплатах игрокам, передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

По данным источника, нарушения связаны с тем, что каталонцы не раскрыли цену предоставления футболистам автомобилей Audi в аренду и не предоставили стоимость чартерных рейсов.

Помимо этого, в ходе расследования было установлено, что сине-гранатовые неправильно учли размер компенсации экс-игрокам клуба Арда Турану (1 312 500 евро) и Алексу Сонгу (3,5 миллиона евро). Расследование началось в 2019 году.