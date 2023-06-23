Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая завоевала "золото" на Европейских играх

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая завоевала золотую медаль на III Европейских играх в Польше.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, спортсменка, выступающая в категории до 68 кг, в финале победила представительницу Швейцарии Елену Куирич со счетом 4:1.

Отметим, что III Европейские игры проходят в Кракове, а также в 7 других городах Польши.

Азербайджан представлен на соревнованиях 86 участниками в 13 видах спорта - стрельба из лука (1 человек, город Краков), бадминтон (4 человека, город Тарнув), пляжный футбол (12 человек, город Тарнув), бокс (12 человек, город Новы Тарг), фехтование (12 человек, город Краков), дзюдо (11 человек, город Крыница-Здруй), карате (8 человек, город Бельско-Бяла), муай-тай (4 человека, город Мысленице), кикбокскинг (2 человека, город Краков), падел (2 человека, город Краков), стрельба (10 человек, город Вроцлав), тхэквондо (8 человек, город Крыница-Здруй) и триатлон (1 человек, город Краков).