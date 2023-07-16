«Интер Майами» Месси разгромно проиграл «Сент-Луису»

Завершился матч МЛС между "Сент-Луис Сити" и "Интер Майами". Встреча, прошедшая на стадионе "Ситипарк" в Сент-Луисе, закончилась победой хозяев со счетом 3:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На 28-й минуте счет в матче открыл Самюэль Адениран. Тим Паркер удваоил преимущество "Сент-Луиса" на 40-й минуте. Точку в матче на 80-й минуте поставил Эдуард Левен.

Таким образом, "Сент-Луис" продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции МЛС. Команда набрала 41 очко в 23 матчах и отрывается от идущего на втором месте "Лос-Анджелес ФК" на четыре балла. "Интер Майами" замыкает таблицу Восточной конференции, имея в активе 18 очков.

Этот матч стал дебютным для нового Херардо Мартино на должности наставника "Интер Майами".

Накануне клуб представил Лионеля Месси в качестве своего нового игрока. Презентация Месси состоится 16 июля. Последние два года Месси играл в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года.