Регбист "Карабаха" был признан лучшим на фестивале в Грузии

Юношеская команда по регби "Карабах" (Шуша) заняла четвертое место на фестивале в Грузии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, на групповом этапе команда одержала максимальное количество побед (три), а в четвертьфинале обыграла грузинский клуб "Лентехи" - 15:0.

В полуфинале "Карабах" уступил "Рашеби" (0:5), а в матче за третье место встретился с "Фениксом" из Самтредиа. Наша команда уступила в дополнительное время (5:10), заняв четвертую строчку. При этом, лучшим игроком турнира был признан регбист "Карабаха" Нуран Новрузу.

Основатель клуба Эльдар Керимов отметил, что в истории азербайджанского регби подобного результата еще не было.

"На предыдущих турнирах в Грузии нам удавалось выиграть два матча. Также хотелось бы отметить, что в матче за третье другая команда, проигравшая в полуфинале, отказалась выходить на площадку. Организаторы приняли решение присудить "Карабаху" бронзу, но наш клуб не хотел выигрывать медаль без борьбы. Поэтому мы обратились к клубу "Феникс" и устроителям турнира с просьбой провести матч в соответствии с духом борьбы и регби. И наша идея была воспринята всеми с воодушевлением", - подчеркнул Керимо