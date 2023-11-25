Азербайджанский боец смешанных единоборств выиграл титул чемпионата мира WMC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Хаял Джаниев выиграл титул чемпионата мира WMC.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в главном бою турнира "Адреналин" по профессиональному муайтай он единогласным решением судей победил иранца Моджтабу Таравати. Тайбоксеры оспаривали титул по самой престижной из версий муайтай - WMC. Джаниев, который успешно зарекомендовал себя в ММА, спустя три года вновь решил попробовать себя в муайтай. Ему противостоял опытный 36-летний иранский боец, в активе которого титул чемпиона Азии.

Хаял здорово провел все пять раундов. Особенно ощутимым было его преимущество во втором раунде. Сначала ему удалось нанести мощный удар справа локтем, который потряс иранца. А уже в следующей атаке цели настиг удар с локтя слева. Таравати понадобилось некоторое время для того, чтобы придти в себя.

Джаниев действовал первым номером, оказывая давление на соперника. Тот старался держать оппонента на удобном для себя расстоянии, но это не всегда получалось. Хаял выцеливал, стараясь завершить бой досрочно. И в пятом раунде обрушил серию ударов на соперника. Единогласным решением судей победа была присуждена азербайджанскому бойцу.

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