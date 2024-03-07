Обнародована рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта Азербайджана обнародовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта на 1 марта 2024 года.

Как сообщает Day.Az, возглавляет список с 610 баллами гимнастка Зохра Агамирова. Команда по групповым упражнениям по художественной гимнастике, имея в активе 540 очков, занимает второе место. Спортивный гимнаст Никита Симонов, набрав 430 очков, находится на третьем месте.

Подсчет рейтинговых очков проводится по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Международные соревнования делятся на 5 категорий в зависимости от их рейтинга, и очки начисляются в соответствии с местами, занятыми в этих соревнованиях.

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