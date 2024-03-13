После победы на чемпионате мира хотим выиграть чемпионат Европы

После победы в командном зачете на чемпионате мира в 2023 году, хотим выиграть чемпионат Европы. Каждый член команды работает в полную силу, мы надеемся, что наш труд принесет хорошие плоды.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Адиль Гаджизаде.

"Наши соперники на чемпионате Европы - гимнасты из Дании и Великобритании. Я в первую очередь думаю о результате в командном зачете, что касается индивидуального зачета, буду и здесь стараться показать достойный результат", - подчеркнул гимнаст.

Адиль Гаджизаде упомянул, что после Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку команда приняла участие в международном турнире "Vavel" в городе Краков (Польша).

"Перед чемпионатом Европы, который состоится в апреле, турнир стал хорошей возможностью еще раз опробовать и обкатать программу. Турнир в Польше прошел для всех членов команды хорошо, были завоеваны медали. Я занял первое место в своей возрастной категории. Да, были некоторые нюансы, над которыми нужно еще поработать", - добавил гимнаст.

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