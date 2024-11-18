Чемпионка Азербайджана будет играть в Перу

Чемпионка Азербайджана по волейболу Кандида Ариас нашла себе новую команду.

Как передает İdman.biz, блокирующая из Доминиканской Республики, прошлый сезон отыгравшая за "Азеррейл", возвращается в Латинскую Америку. Она будет выступать за "Депортиво Геминис" из Перу.

Интересно отметить, что ранее по тому же маршруту проследовала еще одна доминиканка из "Азеррейл" - нападающая Виелка Пералта.