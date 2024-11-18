https://news.day.az/sport/1708414.html Чемпионка Азербайджана будет играть в Перу Чемпионка Азербайджана по волейболу Кандида Ариас нашла себе новую команду. Как передает İdman.biz, блокирующая из Доминиканской Республики, прошлый сезон отыгравшая за "Азеррейл", возвращается в Латинскую Америку. Она будет выступать за "Депортиво Геминис" из Перу.
Чемпионка Азербайджана будет играть в Перу
Чемпионка Азербайджана по волейболу Кандида Ариас нашла себе новую команду.
Как передает İdman.biz, блокирующая из Доминиканской Республики, прошлый сезон отыгравшая за "Азеррейл", возвращается в Латинскую Америку. Она будет выступать за "Депортиво Геминис" из Перу.
Интересно отметить, что ранее по тому же маршруту проследовала еще одна доминиканка из "Азеррейл" - нападающая Виелка Пералта.
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