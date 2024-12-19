https://news.day.az/sport/1716652.html В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике - ФОТО 19 декабря в Национальной арене гимнастики проходит "Кубок ректора" по спортивной гимнастике. Как сообщает Day.Az, cоревнования организованы Федерацией гимнастики Азербайджана совместно с Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта. В соревнованиях принимают участие студенты первого курса бакалавриата академии.
В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике - ФОТО
19 декабря в Национальной арене гимнастики проходит "Кубок ректора" по спортивной гимнастике.
Как сообщает Day.Az, cоревнования организованы Федерацией гимнастики Азербайджана совместно с Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта.
В соревнованиях принимают участие студенты первого курса бакалавриата академии.
Они выступят в программах вольных упражнений, на перекладине и кольцах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре