В Баку стартовал "Кубок ректора" по спортивной гимнастике

19 декабря в Национальной арене гимнастики проходит "Кубок ректора" по спортивной гимнастике.

Как сообщает Day.Az, cоревнования организованы Федерацией гимнастики Азербайджана совместно с Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта.

В соревнованиях принимают участие студенты первого курса бакалавриата академии.

Они выступят в программах вольных упражнений, на перекладине и кольцах.