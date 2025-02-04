Объявлено время бакинской гонки "Формулы-1"
"Формула-1" представила расписание гоночных уик-эндов предстоящего чемпионата.
Как передает Day.Az, Гран-При Азербайджана состоится 19-21 сентября, а ее расписание будет выглядеть следующим образом:
Гран-При Азербайджана
19 сентября
12:30 - 13:30 - первая сессия
16:00 - 17:00 - вторая сессия (квалификация спринт)
20 сентября
12:30 - 13:30 - третья сессия (спринт)
16:00 - 17:00 - вторая сессия (квалификация)
21 сентября
14:00 - гонка
В 2025 в "Формуле-1" запланировано проведение 24-х этапов - чемпион стартует 16 марта в Австралии и финиширует седьмого декабря в Абу-Даби.
Сезон включает шесть этапов со спринтом - в Китае, Майами, Бельгии, США (Остин), Сан-Паулу и Катаре.
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