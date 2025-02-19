https://news.day.az/sport/1731380.html Азербайджанские лыжники-любители завоевали медали в Узбекистане На горном курорте Амирсой Узбекистана прошел первый Кубок тюркских стран по горным лыжам среди любителей, организованный Союзом горных курортов тюркских государств при поддержке Организации тюркских стран.
Азербайджанские лыжники-любители завоевали медали в Узбекистане
На горном курорте Амирсой Узбекистана прошел первый Кубок тюркских стран по горным лыжам среди любителей, организованный Союзом горных курортов тюркских государств при поддержке Организации тюркских стран.
Как сообщили Day.Az в Федерации зимних видов спорта, в турнире приняли участие около 50 лыжников разных возрастных категорий из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Турции. По итогам соревнований лыжники-любители из Азербайджана Джейхун Баламетов завоевали золотую медаль, а Фамиль Валимотов - бронзовую медаль.
По итогам турнира победители были награждены кубками и медалями.
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