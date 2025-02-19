Азербайджанские лыжники-любители завоевали медали в Узбекистане

На горном курорте Амирсой Узбекистана прошел первый Кубок тюркских стран по горным лыжам среди любителей, организованный Союзом горных курортов тюркских государств при поддержке Организации тюркских стран.

Как сообщили Day.Az в Федерации зимних видов спорта, в турнире приняли участие около 50 лыжников разных возрастных категорий из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Турции. По итогам соревнований лыжники-любители из Азербайджана Джейхун Баламетов завоевали золотую медаль, а Фамиль Валимотов - бронзовую медаль.

По итогам турнира победители были награждены кубками и медалями.